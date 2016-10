US-Medien veröffentlichten am Sonntag (Ortszeit) Videos von dem Auftritt am Vorabend. Dort ist zu sehen, wie die 35-jährige Musikerin ("Formation") während des Singens am Ohr blutet. Die 35-Jährige wischt sich das Blut ab und singt dabei weiter.

Der Auftritt sorgte für eine eigenartige Aktion einiger Fans. Unter dem Hashtag "CutForBeyonce" fügten sich Anhänger der Sängerin offenbar kleinere Verletzungen zu und posteten Fotos davon im Internet. Die meisten Nutzer kritisierten diese blutige Form der Solidarität. "Es ist eine Sache, sie zu lieben. Aber das geht zu weit", schrieb ein Beyoncé-Fan auf Twitter.