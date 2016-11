Es sind Fotos, auf denen sie im Bikini und von ihrem Liebsten umarmt am Strand posiert, Hand in Hand mit ihm die Strasse entlanggeht oder kuschelnd auf einer Couch sitzt. Und überall sieht die 56-Jährige glücklich aus.

Steve Lee kam am 5. Oktober 2010 im Alter von 47 Jahren bei einem Motorradunfall in den USA ums Leben. Vor einem Jahr sagte Balzarini-Voss gegenüber der "Schweizer Illustrierte", dass sie einen neuen Partner "röntge". Sie wolle "genau wissen, wer in mein Leben und das meiner Kinder tritt".