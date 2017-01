Rigozzi hat sich am 31. Dezember um 18 Uhr auf die Silvesterparty in Bellinzona vorbereitet. Da sei ihre Fruchtblase geplatzt. Sie habe Fruchtwasser verloren, vorauf sie mit ihrem Mann Giovanni zum Spital aufgebrochen sei, wird die Ex-Miss-Schweiz laut "20min.ch" in einer Medienmitteilung zitiert.

Zwei Stunden später folgte ein notfallmässiger Kaiserschnitt. Um 22 Uhr habe Rigozzi ihre zwei gesunden Mädchen Zoe und Alissa in ihren Armen halten können. Dem Arzt und dem Spitalpersonal dankte die überglückliche Mutter für den "spontanen, professionellen und liebevollen" Einsatz in der Silvesternacht.