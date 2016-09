Der Schauspieler, Intendant und Schriftsteller Gerhard Tötschinger war unerwartet mit 70 Jahren im Urlaub im Salzkammergut gestorben. Die beiden Künstler waren mehr als 32 Jahre ein Paar.

Sie sei nicht unschuldig am späten Hochzeitstermin gewesen: "Wir waren so glücklich und ich hatte immer Angst, wenn wir heiraten, dann ändert sich das", zitierte die österreichische Tageszeitung "Kurier" die Schauspielerin. Viel Unterstützung erhält die trauernde Wienerin nun von ihrer Familie, der berühmten Schauspieler-Dynastie.

"Wir halten sehr zusammen, alle sind so lieb und an meiner Seite." Auch ein neues Filmprojekt gebe ihr Kraft: "Das ist das einzige, was jetzt hilft. Was bleibt ist der Beruf."

Die Einsamkeit etwas vergessen machen auch ihre Hunde, zwei Möpse namens Vicco von Bülow und Loriot. "Sie sind gerade jetzt ein Segen. Ich bin einfach nicht alleine und so konzentriert darauf, was sie wollen, das hilft mir sehr", schrieb der "Kurier" weiter. Ihnen widmete sie auch das Buch "Der Mops ist aller Damen Freude...", das sie noch gemeinsam mit Tötschinger schrieb, und das sie jetzt in Wien vorstellte.