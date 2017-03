"The House That Jack Built" handelt von einem Serienmörder und kommt voraussichtlich 2018 in die Kinos. Diesen Monat beginnen die Dreharbeiten in Schweden.

Am Dienstag hatte von Trier angekündigt, dass neben Matt Dillon als eiskaltem Killer, Bruno Ganz und der Dänin Sofie Gråbøl ("Kommissarin Lund") auch Uma Thurman für den Spielfilm vor der Kamera stehen wird.