Am 30. September spricht der 27-Jährige über den Thriller "Imperium", dies in Begleitung seines Regisseurs Daniel Ragussis, und am 1. Oktober über "Swiss Army Man" von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. In beiden Filmen spielt Radcliffe die Hauptrolle. Am 2. Oktober schliesslich stellt er sich dem Zürcher Publikum und lässt seine schauspielerische Karriere Revue passieren.