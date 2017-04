Der 71-Jährige hat neben einer 40-jährigen Tochter aus einer früheren Ehe zwei kleine Mädchen. "Sie waren nicht geplant, aber so ist das Leben", so der Musiker zum "Blick". Seine "Girls" seien wunderbar, liessen ihn aber schneller altern. "Von wegen Kinder halten jung."

Obwohl er in vielen Punkten nicht mit der heutigen Jugend einverstanden ist, will Glover nicht "wie ein alter Furz tönen". Schliesslich sei er selber in einem Pub aufgewachsen, was seine Grosseltern auch mehr schlecht als recht fanden.

Am 24. Juni spielen Deep Purple am Rock The Ring Festival in Hinwil.