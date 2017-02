DJ Bobo wurde am Freitag für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dieses Jahr feiert der erfolgreichste Schweizer Musiker sein 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Bei TalkTäglich auf Tele M1 lobt er die Diskretion in unserem Land und geniesst es, in aller Ruhe in der Migros oder in einer Bäckerei einkaufen zu gehen und sich dabei normal zu fühlen. Trotz grosser Erfolge ist DJ Bobo auf dem Boden geblieben.

Im Beruf muss dagegen alles professionell ablaufen. "Verwandte und Freundschaft haben auf der Bühne nichts zu suchen", meint er. "Da muss alles perfekt klappen."

Seinen Künstlernamen würde er sich heute nicht mehr geben. DJ Bobo sagt im Interview "Das war ein Spitzname vom Breakdance. Wir haben überlegt, ihn zu ändern, doch lieber behielten wir den komischen Namen, als einen zu nehmen, den niemand kennt."