Dies sagte die 27-jährige Rinderknecht in einer auf "schweizer-illustrierte.ch" veröffentlichten Videobotschaft. Die neben ihr sitzende Tamy Glauser bestätigte dies - allerdings mit einem deutlichen "Aber". "Wir haben für uns selber noch nichts definiert und wollen uns jetzt erst einmal kennenlernen und schauen, wohin das ganze führt", so die 31-Jährige. Interviews zu diesem Thema werde es in nächster Zeit keine geben.

Dominique Rinderknecht hat sich erst kürzlich freundschaftlich von ihrem Freund Goek Gürsoy getrennt. Die beiden waren sechs Jahre ein Paar.