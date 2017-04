"Und so habe ich mich in Erinnerung, als ich in den 1970ern zum ersten Mal nach Amerika kam." Der 26 Jahre alte Sheeran lässt sich von Johns Firma Rocket Music managen, weshalb sich die beiden schon seit dem Beginn von Sheerans Karriere kennen.

Sir Elton ist voll des Lobes für den "grossartigen Songwriter" Sheeran. Er selbst wäre stolz gewesen, einen Song wie "Thinking Out Loud" geschrieben zu haben, sagt John. "Und man darf nicht vergessen: Der ist immer noch 26 Jahre alt."

Trotzdem empfiehlt ihm der 70-Jährige, sich mittelfristig weiterzuentwickeln. Sheeran könne nicht ewig als Solo-Künstler auf die Bühne gehen, er brauche eine Band, die ihm helfe, sich zu verbessern. Dass er das schafft, daran hat John keinen Zweifel. Sheeran sei in der britischen Musikszene bestens vernetzt und habe viele Stärken. "Es gibt nichts, das er nicht kann."