Auf einer Gala in Los Angeles sang Wonder zusammen mit Lady Gaga "Happy Birthday", wie Videos vom Sonntag im Internet zeigten.

Die "Poker Face"-Sängerin spielte auf der Bühne am Samstagabend (Ortszeit) ausserdem ihre Hits "Bad Romance" und "Born This Way". Rockmusiker Ryan Adams sang den John-Klassiker "Rocket Man", wie mehrere US-Medien berichteten. Die Einnahmen der Gala kommen demnach unter anderem der Aids-Stiftung des Jubilars zu Gute.

Der Brite hatte kurz vor seinem runden Geburtstag im Beats 1 Radio erklärt: "Als ich aufgewachsen bin, hat sich 70 wie das Ende der Welt angehört. Aber die Dinge haben sich geändert. Du bist nur so alt, wie du dich innerlich fühlst." Manche Leute würden ihren Geburtstag nicht gerne feiern. "Ich habe meine Geburtstage immer genossen."