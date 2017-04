Wie die 30-Jährige den "Schaffhauser Nachrichten" sagte, liebe sie "diesen Berufsstolz, den die Schweizer haben müssen".

Mit ihrem eigenen Beruf hat die Musikerin mit afrikanischen Wurzeln nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Hat er sie doch lange Zeit so sehr in Beschlag genommen, dass sie kaum mehr Zeit und Musse für andere Interessen fand. In einer bewusst eingelegten Auszeit begann sich Sandé für bildende Künste und Mode zu interessieren. "Ich könnte mir aber auch vorstellen, Drehbücher zu schreiben."