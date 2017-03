Die Rolle der Belle sei "ganz und gar eine Disney-Prinzessin", sagte die 26-Jährige dem US-Magazin "Vanity Fair", "aber kein passiver Charakter - sie hat ihr eigenes Schicksal in der Hand".

Für die Fotostrecke der März-Ausgabe des Magazins posierte Watson in einem grobmaschigen, weissen Bolero-Jäckchen von Burberry - ohne etwas darunter. Über ihrem nackten Bauch verschränkt die 26-Jährige die Arme. In Szene gesetzt wurde sie vom britischen Modefotografen Tim Walker.

Zum Star war Watson als Elfjährige mit dem ersten "Harry Potter"-Film geworden. Sie blieb der Filmreihe in allen acht Teilen treu. In der Neuverfilmung von "Beauty and the Beast" spielt sie die Hauptrolle der Belle. Der Film startet am 16. März in den Schweizer Kinos. Watson engagiert sich auch für Frauenrechte und ist Goodwill-Botschafterin der Frauenorganisation UN Women.