Wir hätten "Heimweh statt Weltweh", sagt der 61-Jährige im Gespräch mit der "Schweiz am Sonntag". Und weiter: "Wir hoffen auf Schneefall und die Gnade von Herrn Trump und getrauen uns nicht einmal, die Balkontür aufzumachen." Es sei wie auf der "Titanic". "Die unten ersaufen, die Holzklasse kriegt nasse Füsse." Nur auf dem Oberdeck laufe die Party. "Wir sind auf dem Oberdeck."

Während vieler Jahre habe er ständig Kolumnen geschrieben, erzählt Anaconda. "Ich brauchte das Geld." Jetzt habe er eine GmbH und bezahle sich einen Lohn und führe einen bescheidenen Lebensstil. Er habe nie reich werden wollen. "Das hätte ich wahrscheinlich geschafft, letztlich sind schon dümmere Leute reich geworden."

Sein Anliegen beschreibt der Frontmann der Band "Stiller Has" so: Eine Aufgabe der Kunst wäre es, spirituell zu sein in dem Ausmass, in dem die Religion diese Aufgabe verliere. "Künstler sind eine Art Medizinmänner." Ihre Aufgabe sei es, "Dinge zu visualisieren, die nicht sichtbar sind".