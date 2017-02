So kritisiert der 61-Jährige etwa, dass es bei der Bahn keine Schalter mehr gibt, "dafür mehr Videoüberwachung, mehr Leute, die einen Monitorjob machen und in der Freizeit randalieren".

Um in Würde altern zu können, sei Menschenliebe besonders wichtig. "Es geht nicht, indem man sich von einem Roboter den Hintern putzen lässt", so der Berner Musiker in einem von Schriftsteller Pedro Lenz geführten Interview in der "Luzerner Zeitung". Gleichzeitig räumt er aber auch ein, in "einer Art Wellnesszone" zu leben. Auf dem Oberdeck der "Titanic", während "die unten ersaufen".