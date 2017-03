Der Schauspieler werde dann wohl noch einmal antraben müssen, wenn das Wetter in New York sich gebessert hat und ein Ersatztermin für die Medienkonferenz anberaumt worden sei, mutmasst die "New York Post".

"Trainspotting 2" vereinigt den Regisseur des Originals, Danny Boyle, mit den Hauptdarstellern aus dem Kultfilm, der Ewan McGregor vor 20 Jahren berühmt gemacht hat.