Wenn der 40-Jährige ein Menu zubereitet, dann am liebsten den "Griesskuchen meiner Mutter", so Rentsch im Interview mit "20 Minuten". Das Rezept werde in der Familie stetig weitergegeben.

Wird der Single bekocht, dann "spielt es keine Rolle, was es zu essen gibt". Solange die Speise mit Liebe zubereitet worden sei. Ebenfalls nicht wählerisch ist Rentsch auswärts, nennt er doch den Hotdog-Stand bei Ikea sein Lieblingsrestaurant. Dort einzukehren habe "Tradition, seit ich dort einkaufen gehe".