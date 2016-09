Wenn er auf Tour sei, kämen auf der Strasse täglich Fans auf ihn zu, so der 53-Jährige zur Deutschen Presse-Agentur, "aber sie begrüssen mich nie, sie sagen nicht einmal Hallo". Das einzige, was sie fragen sei: "Kann ich ein Foto machen?" Worauf er sage: "Nein, danke, das ist mir nicht so recht, wie wäre es mit einem Handschlag?"

"Ich möchte mit den Leuten reden. Mich interessiert, was sie lieben, was sie hassen, wer sie sind." Aber sobald er Nein zum Foto sage, ende die Konversation. Denn das sei alles, was die Leute interessiere. Er wolle nicht generalisieren, aber er sei täglich damit konfrontiert. "Wenn ich als junger Fan Jimmy Hendrix getroffen hätte, dann hätte ich mich doch mit ihm unterhalten wollen."