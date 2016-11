Frische und natürliche Nahrungsmittel, "am liebsten so unbearbeitet wie möglich", gehörten auf seinem Teller, betont Tschudi im Gespräch mit dem "Migros-Magazin". Saucen und Fertiggerichte mag er nicht. "Auch importierte Produkte sind nicht so mein Ding."

Was aber, abgesehen vom Essen, nicht fehlen dürfe, sei Humor. "Ein angeregtes Gespräch, bei dem viel gelacht wird, das ist die wichtigste Zutat für ein gelungenes Dinner."