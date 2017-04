In der Regel übernehme er Nachmittags- oder Abendschichten und "cruise" mit einem grossen Auto voller Expresspakete und Sonderbestellungen herum, erzählte der 30-Jährige der Nachrichtenagentur sda. Einen kleinen Wagen könne er mittlerweile schon fast nicht mehr fahren. "Das heisst aber nicht automatisch, dass ich auch noch jedes Mal die Band herumchauffiere", so der studierte Biologe. "Da wir an Konzertabenden alle gerne mal ein Bierli trinken, wechseln wir uns mit Busfahren ab."

Als Pösteler wird Thomas Schläppi hin und wieder zum Kaffee eingeladen. Oder von Frauen in speziellem Aufzug empfangen: "Einmal öffnete mir eine hübsche junge Dame in Unterwäsche die Tür", erzählt der Oberländer. "Offenbar hat sie vor lauter Freude über die Bestellung vergessen, etwas anzuziehen."

Thomas Schläppi ist nicht der einzige Musiker, der sich mit Paketaustragen einen Zustupf verdient. "Vermittelt hat mir den Job Thomas Glatthard von der Brienzer Band Container 6." Zu seinen Kollegen gehören aber auch Oergeli-Res vom Trio Oergeli-Res sowie der Keyboarder der Hünibacher Band Red Shoes.

Death by Chocolate haben im März das Album "Crooked For You" veröffentlicht und touren derzeit durch die Schweiz.