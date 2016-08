An den Olympischen Spielen in Rio sei es zwar auch sehr schön gewesen, sagte der 56-Jährige gegenüber "blick.ch". "Hier in Estavayer fühle ich mich aber insgesamt schon wohler."

Dass der Traditionssport in den letzten Jahren einen Boom erlebe, erklärt sich der Politiker mit der derzeitigen Wichtigkeit von Werten wie Heimat, Tradition und Brauchtum. "Schwingen verkörpert diese Werte. Ebenso steht dieser Sport für typische Schweizer Tugenden wie Fleiss und Bescheidenheit." Er besuche regelmässig Schwingfeste, habe selber aber noch nie einen "Hosenlupf" gewagt.