Indianerkostüme sind in den USA sensible Materie und gelten als beleidigende Aneignung der Kultur der amerikanischen Ureinwohner, wie "people.com" in einem Bericht über Duffs Faux-Pas schreibt. Derzeit ist das Thema zusätzlich explosiv geladen wegen der Proteste gegen eine Pipeline in Dakota, deren Bau heilige Stätten des Stammes der Standing Rock Sioux zerstört.

Hilary Duff hatte Anfang Oktober auf Twitter bekanntgegeben, dass sie jetzt mit dem Fitness-Trainer Jason Walsh zusammen sei. Die Kostümparty am Freitag war der erste öffentliche Auftritt des Paars.