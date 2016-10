Die 56-Jährige wird in der Sparte "Fernsehen" ausgezeichnet. Janney spielt derzeit in der Serie "Mom" mit. Auf dem Bildschirm war sie auch in der Dramaserie "Masters of Sex" zu sehen. Zudem tritt sie oft vor die Filmkamera, zuletzt für den Fantasyfilm "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" und den Thriller "Girl on the Train".