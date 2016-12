"Hier schätzt man mich und nimmt mich so, wie ich bin", erklärt sie im "Blick". In Mailand fühle sie sich frei, fügt sie hinzu. Denn statt zwischen den Modelaufträgen Kiesladungen auf Baustellen zu karren, kann Martig hier von ihren Aufträgen leben. Kürzlich nahm sie an der Mailänder Modewoche teil, zurzeit macht sie Werbung für einen Handyanbieter. Und die Schöne wird auch immer wieder gerne in Talkshows eingeladen.

Der Grund sind nicht nur ihre körperlichen Vorzüge - Janina Martig ist blond, schlank und 175 Zentimeter gross -, sondern auch die Tatsache, dass das Model einen Führerschein für Brummis besitzt. "Die Italiener finden es sensationell, dass ich Lastwagen fahre!"