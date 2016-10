Die Musikerin bestätigte ihre Schwangerschaft im Magazin "People", das am Mittwoch ein Bild von ihr mit einem Babybauch veröffentlichte. Die jüngere Schwester von Michael Jackson hatte im April überraschend ihre Welttournee abgesagt und dies damit begründet, dass sie mit ihrem Mann eine Familie gründen wolle. Auf Anweisung ihres Arztes müsse sie sich ausruhen, sagte sie damals. Jackson ist seit 2012 mit dem katarischen Geschäftsmann Wissam al-Mana verheiratet.

Schon im Mai berichteten dann mehrere Promi-Websites, Jackson sei schwanger. Demnach war sie mit ihrem Mann bei einem Kinderwunsch-Spezialisten in Behandlung. Später wurde sie von Paparazzi beim Shoppen in einem Babyladen in London gesichtet.