Noch trainiere er zweimal täglich, sagte der 28-Jährige dem "Blick am Abend". Seine Dernière feiert er am 10. Juni an einem Kampf zum Gedenken an den 2000 mit erst 35 Jahren gestorbenen Kampfsportler Andy Hug. Er trete gegen seinen Erzrivalen Petar Majostorovic an, sagt Nietlispach. "Es ist der Höhepunkt meiner Karriere. Ich muss niemand mehr etwas beweisen."

Die Zeit, die er spart, steckt Janosch in seine beiden Crossfit-Center. Und natürlich fokussiere er mehr auf "seine" Kristina, wie er "Blick am Abend" verriet. Nietlispach war bis jetzt der einzige Schweizer Bachelor, der in der Kuppelshow eine einigermassen dauerhafte Beziehung fand: Mit seiner auserwählten Kristina Radovic ist er seit Anfang Dezember 2016 zusammen.