"Komödien sind nicht so respektiert wie Dramen. Charlie Chaplin hat nie einen Oscar bekommen", sagte der 76-Jährige am Dienstagabend. Zwar habe er "keine Ahnung", was die Goldene Rose genau bedeute, aber er nehme den Preis gerne an, weil er so seiner "vierten und endgültigen" Ehefrau Jennifer Wade Berlin zeigen könne - "und es werden alle Ausgaben übernommen".

Auf die Reporterfrage, ob die Auszeichnung nicht etwas verfrüht komme, antwortete der 76-Jährige: "Das habe ich mir auch gedacht!" "Ich hoffe, ich lebe noch ein bisschen, also vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine zweite Auszeichnung für das Lebenswerk."

Im dunkelblauen Zweireiher posierte Cleese für die Fotografen, als modischen Hingucker hatte er eine Krawatte mit Motiven aus den Winnie-Puuh-Filmen gewählt. Cleese war in den 1970er Jahren mit der Komikertruppe Monty Python weltweit berühmt geworden, hatte später Filme wie "Ein Fisch namens Wanda" und "Wilde Kreaturen" gedreht. Auch in den Harry-Potter- und James-Bond-Filmen übernahm er Rollen.

Britische TV-Shows ausgezeichnet

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) verlieh die Preise am Dienstagabend bei einer festlichen Gala am Pariser Platz in Berlin. Ausgezeichnet wurden unter anderem die Produktion des Eurovision Song Contest 2016 (Sender SVT, Schweden) und die Game-Show "Pick Me!" von ITV aus Grossbritannien.

Die "Raised by Wolves"-Sitcom (Produktionsfirma Big Talk, Grossbritannien) erhielt ebenfalls eine Goldene Rose. Die britische BBC war sogar mehrfach erfolgreich: mit der Drama-Serie "River", der Promi-Sendung "The Real Marigold Hotel" und der Comedy "Inside No. 9". Ausserdem wurden vier Radiosendungen der BBC und eine des irischen Senders RTE ausgezeichnet.

Mehr als 400 Programme von 130 Sendern aus 33 Ländern waren eingereicht worden. Insgesamt wurde in elf Kategorien eine Goldene Rose verliehen.

Der Fernsehpreis Goldene Rose hat eine lange Tradition. Sie wurde von 1961 bis 2003 in Montreux verliehen. 2004 zog sie nach Luzern um, die Trägergesellschaft meldete Insolvenz an, vor einiger Zeit wanderte der Preis zur Europäischen Rundfunkunion.