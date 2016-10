Die Kufen seien ja doch sehr schmal. "Es ist was anderes, aufs Fahrrad zu steigen nach zehn Jahren und zu fahren oder ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Aufs Eis zu gehen, das ist glatt.", sagte die 50-Jährige am Rande von "Disney on Ice", einer Show zu 100 Jahren Disney, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Trotzdem findet sie es schade, dass der Sport heute nicht mehr den öffentlichen Stellenwert hat wie früher. "Meine kleine Hoffnung ist ja, dass nach den Disney-Shows doch eine kleine Eisprinzessin den Zuschauerraum verlässt oder ein kleiner Eisprinz. Wenn man sich der Sportart ein bisschen öffnet, dann ist das ein schöner Nebeneffekt."