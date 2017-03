Gemeinsam mit ihrem Vater Pierre eröffnete Winter in Basel das Tattoo-Studio "Klybeck". Der Terminkalender des Studios sei bereits auf Wochen ausgebucht, schrieb am Mittwoch der "Blick".

Winters Beteiligung am väterlichen Geschäft kam spontan zustande, wie die Sängerin der Zeitung erzählte. Weil ihr Vater vor allem Französisch spreche, habe sie beschlossen, ihm bei der Eröffnung eines Studios zu helfen. "Meine einzige Bedingung war, dass ich auch tätowieren darf."

Das Handwerk erlernte Winter in Thailand, wo sie sich einen Monat lang ausbilden liess. Die Veganerin übte erst eine Woche an Schweinehaut, danach bereits an Menschen. Von ihrer Arbeit schwärmt sie in den höchsten Tönen: Sie vergesse alles um sich herum beim Tätowieren. Das Singen soll dennoch nicht zu kurz kommen: Sie arbeite an neuen Songs.

Winter, die Ex-Freundin von Sänger Baschi, hat eine lange Berufskarriere hinter sich: Sie betrieb schon ein Teehaus, unterrichtete Yoga und Achtsamkeit, liest Menschen aus der Hand und gibt Ernährungstipps.