Sie sei von zwei Maskierten mit vorgehaltener Waffe in ihrem Hotelzimmer bedroht worden, teilte Kardashians Sprecherin am Montag mit. "Sie ist ziemlich durcheinander, aber körperlich unversehrt."

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erbeuteten die Räuber einen Ring im Wert von etwa vier Millionen Euro und ein Kästchen mit Schmuckstücken im Wert von fünf Millionen Euro. Nach Angaben aus Pariser Justizkreisen waren fünf als Polizisten verkleidete Personen vor dem Stadtpalais aufgetaucht, in dem Kardashian während ihres Paris-Trips wohnte. Zwei von ihnen seien dann in die Wohnung eingedrungen.

Kardashians Mann, der Rapper Kanye West, beendete am Sonntagabend abrupt ein Konzert auf einem Festival in New York. "Es tut mir leid, Notfall in der Familie. Ich muss die Show abbrechen", sagte er den Zuschauern.

Kardashian hielt sich für die Prêt-à-Porter-Modeschauen in Paris auf. Nach Angaben des französischen Senders Europe 1 ereignete sich der Überfall im noblen 8. Bezirk der französischen Hauptstadt, nicht weit von der Oper und dem Élyséepalast.