Er selber habe nicht einmal mitessen können, weil er nicht dick werden wollte, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der US-Sänger ist seit 2011 mit dem 30-jährigen Model Lily Aldridge verheiratet, sie haben eine Tochter namens Dixie Pearl.

Kings of Leon sind für ihre kulinarischen Vorlieben bekannt. Die Rocker sind Mitbegründer des "Music City Food + Wine Festivals", das an diesem Wochenende im heimischen Nashville stattfindet. Am 14. Oktober serviert die Band mit dem neuen Album "Walls" einen Leckerbissen der musikalischen Art.