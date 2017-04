Zu Recht habe er mit der Kirche seiner Kindheit abgeschlossen, sagte der 1947 in München geborene Liedermacher der "Zentralschweiz am Sonntag". "Aber Franziskus macht mir wieder Hoffnung, der ist toll."

Auch in diesem Jahr ist Wecker auf Tour. Im Juni tritt er in Zürich und Bern auf, im November in Basel. Vermutlich Ende Dezember ist er im KKL in Luzern zu hören. Das freue ihn sehr. "Das KKL hat einen der grossartigsten Konzertsäle, die ich kenne."

Die Konzerte halten ihn fit und machen Spass, wie Wecker betont. Nur das Autofahren nerve. "Auf der Schweizer Autobahn mit ihrem Tempolimit fahre ich übrigens lieber und entspannter."