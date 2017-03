Mehrere französische Medien berichteten am Mittwoch, das Foto aus dem Jahr 1959 sei so bearbeitet worden, dass die Taille und ein Bein der tanzenden Kinoschönheit schlanker erscheinen. Das rote Poster zeigt die Schauspielerin barfuss und mit wehendem Rock beim Tanzen.

Tatsächlich sind die Unterschiede auf Animationen zu sehen, die das Originalfoto der damals Anfang 20-Jährigen und das Bild auf dem Cannes-Plakat übereinanderlegen. "Zwischen Original und Kopie hat Claudia Cardinale etwas Taille verloren", schrieb die Tageszeitung "Libération" online. Das Kulturmagazin Télérama kritisierte, es sei zu "bedauern", dass das Foto für das ansonsten "fantastische" Plakat stark bearbeitet worden sei.

Auch auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter hagelte es Kritik: "Claudia Cardinale ist vielleicht nicht dünn genug für Cannes", lautete ein Kommentar, anderer Nutzer schrieben, "Wenn nicht einmal Claudia Cardinale ohne Retuschen Schönheit verkörpern kann, haben wir ein Problem" oder "Stoppt das Anstiften zum Magersein!"

Festivalleiter Thierry Frémaux sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe von dieser "Polemik" nichts mitbekommen. "Das Plakat wird sehr gut aufgenommen."

Cardinale fühlt sich "geehrt"

Das Plakat solle "fröhlich, frei und kühn" sein, erklärten die Organisatoren der 70. Ausgabe des Filmfestivals an der südfranzösischen Côte d'Azur. Zugleich werde mit Cardinale eine "abenteuerfreudige Schauspielerin, unabhängige Frau, engagierte Bürgerin" gewürdigt.

Die heute 78-jährige Filmdiva ("Der Leopard", "Spiel mir das Lied vom Tod") zeigte sich "geehrt und stolz". Das Foto zeige sie beim Tanzen auf einem Dach in Rom 1959. "Dieses Foto erinnert mich an meine Anfänge, an eine Zeit, zu der ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich eines Tages die Stufen zum berühmtesten Kinopalast der Welt erklimme." Gemeint ist der Filmpalast von Cannes.

Die 70. Ausgabe des Filmfestivals läuft vom 17. bis 28. Mai. Präsident der Jury ist dieses Jahr der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar. In zwei Wochen - am 13. April - wird die Liste der Wettbewerbsbeiträge im Rennen um die begehrte Goldene Palme vorgestellt.