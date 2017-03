"Die Jungen haben während unseres Auftritts SMS geschrieben", erzählte der Sänger, der am heutigen Freitag seinen 56. Geburtstag feiert, im Interview mit der sda. "Die haben sich bestimmt gefragt, was wir für Holzgitarrenspieler sind."

An diesem Abend im Februar habe er gemerkt, dass sich seit dem letzten Album vor fünf Jahren, geschweige denn seit den Anfängen von Züri West vor mehr als 30 Jahren, so einiges verändert hat. "Aber das ist der Lauf der Dinge", so Lauener. Als Vater eines dreijährigen Sohnes und einer fünfjährigen Tochter tut er sicher gut daran, den alten Zeiten nicht allzu sehr nachzutrauern.