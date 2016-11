Auf seiner Facebook-Seite kündigte der Magier am Montag den Finderlohn an, am Dienstag schliesslich bedankte er sich bei den Medien für die Berichterstattung und bei der Polizei für die Mithilfe bei der Suche. Aufgetaucht ist Corax allerdings noch nicht.

Vergangene Woche hatte "blick.ch" berichtet, dass der Magier um das Leben seiner geliebten Rabendame fürchtet. "Ich glaube, sie wurde nicht nur gestohlen. Sie ist von einem Gestörten getötet worden", sagte der 50-jährige Berner, der in Tschechien lebt, damals. Der Grund für seine böse Vermutung: Er hatte "die ganzen Tage nie etwas von ihr vernommen".