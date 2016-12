Letztlich lasse sich jeder Mensch auf diese zwei Typen herunterbrechen, sagte der deutsch-irische Schauspieler ("Inglourious Basterds") dem Magazin "GQ".

Der 39-Jährige glaubt, dass es vor allem Angst ist, die Menschen in ihrem Handeln bremst: "Die Angst, sich hinzustellen und sich zum Affen zu machen." Ab dem 27. Dezember an ist Fassbender als Hauptdarsteller in der Videospiel-Verfilmung "Assassin's Creed" in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.