Inzwischen, mit über 50, hat Moser viele ihrer Mädchenträume, die auch durch die Bücher De Cescos genährt wurden, verwirklicht, wie sie in der Sendung "Glanz & Gloria Weekend" berichtete: Sie ist nach Santa Fe gezogen, in die Gegend, in der auch De Cescos "Der rote Seidenschal" spielt, sie ist ein Freizeit-Cowgirl und sie hat einen Freund mit indianischen Wurzeln, wie sie die Protagonistinnen in einigen von De Cescos Büchern haben.

Das alles erzählt sie auch in ihrem neuesten Buch "Hinter diesen blauen Bergen". Im Interview erklärte sie ihre Abwendung vom fiktiven und Hinwendung zum biografischen Schreiben: Im autobiografischen habe sie mehr Kontrolle darüber, was sie von sich preisgebe, während sie in Romanen und Erzählungen unabsichtlich Persönliches durchscheinen lasse, was sie gar nicht wolle.