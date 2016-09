Es war zuletzt 1999 für 1,26 Millionen Dollar versteigert worden. Die Schauspielerin trug es im Mai 1962 zum 45. Geburtstag des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, als sie ihr "Happy Birthday, Mr. President"-Ständchen sang.

Nach Mitteilung von Julien's Auctions am Mittwoch soll das mit Perlen besetzte hautfarbene Seidenkleid von dem Modedesigner Jean Louis zuvor in Museen in Irland und im US-Staat New Jersey ausgestellt werden.

Monroes legendärer Auftritt im New Yorker Madison Square Garden vor rund 15'000 Gästen erregte damals grosses Aufsehen. Das glitzernde Kleid war so eng, dass die letzten Nähte erst am Körper der Hollywood-Legende geschlossen wurden. Es war einer der letzten öffentlichen Auftritte vor Monroes Tod am 5. August 1962 im Alter von 36 Jahren.