So sollen die drei Monate, in denen das Ehepaar ab Januar 2017 in Australien unterwegs sein wird, wenn möglich etwas weniger riskant ablaufen als der Segeltörn an Weihnachten 1984: "Unser Segelschiff 'Cindy' war am 22. Dezember in schweres Wetter geraten und wir kämpften zwei Tage lang gegen Sturmböen und riesige Wellen an", erinnert sich der 67-Jährige im Gespräch mit den "Obersee Nachrichten".

An Heiligabend sei das Abenteuer am Rande des Hurrikans "Lilly" glücklicherweise heil überstanden gewesen. "Lange Segeltörns können körperlich sehr beanspruchend sein. Da gehen wir es heute doch etwas gemütlicher an", so Reber weiter.