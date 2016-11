"Wir wurden zu einer Wohnung in Brühl gerufen, in der sich beide Lombardis aufhielten. Es hat dort Streitigkeiten gegeben." Der Einsatz habe am späten Montagnachmittag stattgefunden. Pietro Lombardi sei daraufhin für das gemeinsame Haus in Köln ein sogenanntes Rückkehrverbot ausgesprochen worden. Er sei in der Brühler Wohnung geblieben, Sarah Lombardi habe nach Köln zurückgewollt. Zu weiteren Details des Streits äusserte sich die Polizei nicht.

Pietro Lombardi äusserte sich auf Facebook. "Ich glaube gestern hätte es keine Polizei gebraucht", schrieb er am Dienstagmittag auf seiner Seite. Wenig später folgte ein zweiter Post. "Ja ich habe sarah von mir weg geschubst !!!! Und dafür möchte ich mich bei sarah entschuldigen", schrieb er. Das sei falsch gewesen. "Wir hatten einfach Meinungsverschiedenheiten". Die ganze Sache momentan habe ihn sehr getroffen.

Die Lombardis hatten Ende Oktober offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar hatte sich 2011 in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt. Ihr Leben war unter anderem vom Fernsehsender RTL II begleitet worden.

Bei der Brühler Wohnung handle es sich um eine Wohnung für Dreharbeiten, erklärte das Management der beiden. Zu dem Vorfall selbst äusserte es sich zunächst nicht.