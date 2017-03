Der Anwalt des 44-Jährigen erklärte am Montag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten, sein Mandant ziehe den Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück. Dieser trat damit in Kraft.

Kahrmann, in den 80er-Jahren als Benny Beimer in der Fernsehserie "Lindenstrasse" bekannt geworden, hatte im Stadtteil Charlottenburg die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum gefahren. Er hatte dabei etwa 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Bei dem Unfall im Mai 2016 sassen den Ermittlern zufolge seine beiden Töchter auf der Rückbank. Die Kinder hätten schmerzhafte Prellungen erlitten, hiess es.