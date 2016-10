Diese hätten geeignete Projekte zur Neugestaltung des Palais Soestdijk eingereicht, teilte die Regierung in Den Haag am Dienstag mit. Eine Idee ist, das Schlossgelände künftig als Erholungspark mit Gastronomie und Sportangeboten zu nutzen. Ein anderer Bieter will dort luxuriöse Häuser und Wohnungen bauen.

Der 1911 in Jena geborene Prinz Bernhard zur Lippe-Biesterfeld war bis zu seinem Tod am 1. Dezember 2004 der letzte Bewohner des Schlosses in Baarn in der niederländischen Provinz Utrecht. Seine Ehefrau, Königin Juliana, war wenige Monate zuvor am 20. März 2004 gestorben.

Der heutige niederländische König Willem-Alexander ist ein Enkel der beiden. Seit 1971 gehört das Palais dem Staat. Das inzwischen stark renovierungsbedürftige Gebäude kann seit 2007 besichtigt werden.