Bereits am Mittwoch stehe der Scheidungstermin auf der Agenda, berichtete die deutsche Zeitung an Sonntag unter Berufung auf Justizkreise. Erst am Samstag hatte der 84-jährige Unternehmer seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Derzeit unterzieht er sich einer Strahlentherapie. Es gehe ihm ziemlich gut, erklärte Lugner der dpa am Samstag auf Anfrage.

Lugner und seine Noch-Ehefrau Cathy gaben sich 2014 öffentlichkeitswirksam das Ja-Wort. Ein Grund für ihre jüngsten Eheprobleme war laut verschiedenen Medienberichten Cathys Teilnahme an der Reality-Show "Promi Big Brother" in diesen Herbst. Für Lugner wäre es die fünfte Scheidung.