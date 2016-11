Auf ihre Ankündigung hin, sich über einen möglichen Rücktritt Gedanken zu machen, wurde die 31-Jährige in Fernsehshows und vom Bundesrat zum Apéro eingeladen. "Ich versuchte, alle Termine wahrzunehmen", sagte die Sportlerin zur "Berner Zeitung".

Die Pause, in der sich Kocher dringend nötige Ruhe und ein kleines bisschen Beständigkeit gönnte, seien mit oder ohne Rampenlicht sehr wichtig gewesen. "Ich führe ein Leben am Limit. So realisierte ich, dass ich auf die Signale meines Körpers hören muss." Jetzt nimmt die amtierende Weltmeisterin einen neuen Anlauf, will ihre sportliche Zukunft aber "Schritt für Schritt" angehen.