Der 35-Jährige veröffentlichte bei Instagram ein Bild, auf dem er ein junges, flauschiges Känguru wie ein Baby auf dem Arm hält - entsprechende Erfahrung hat der vierfache Vater ja. Zum Bild schrieb Federer "Making friends in Perth".

Der Schweizer machte sich auch auf dem Court in Perth, wo er am Hopman Cup spielt, eine Freundin: Ein kleines Mädchen, das bei der Eröffnungszeremonie neben Federer stehen durfte, war derart gerührt, dass es in Tränen ausbrach, wie "20 Minuten" berichtete. Federer schaffte es mit einfühlsamen Worten, das Mädchen zu beruhigen.