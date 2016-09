Jedes Mal, wenn man eine Rolle angeboten bekomme, die "perfekt durchdacht, emotional verletzlich und trotzdem intellektuell stark ist, dann ist das ein echtes Geschenk".

Frauen seien nicht einseitig - "nicht nur intellektuell oder nur verletzlich". Diese Vielseitigkeit in einem Film zu präsentieren, sei wunderbar, sagte Adams beim Filmfest von Toronto vor Journalisten. "Arrival" von Regisseurs Denis Villeneuve ("Sicario") war am 1. September in Venedig uraufgeführt worden.