Fassbender, der zu den wandelbarsten Darstellern seiner Generation zählt, spielte unter anderem in Filmen wie "Inglourious Basterds", "300" und "Shame" mit. Ab 27. Dezember ist sein neuer Film "Assassin's Creed" in den Deutschschweizer Kinos zu sehen. Seine Ankündigung machte der Schauspieler in einem Interview mit dem Londoner Magazin "Time Out". Fassbender wurde 1977 in Heidelberg geboren, wuchs dann aber in Irland auf. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter Irin.