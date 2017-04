Wie er im Interview mit der "Irish Times" sagte, werde in Hollywood keine Vetternwirtschaft betrieben. "So funktioniert das nicht. Das Filmbusiness ist keine Branche, in der man Schauspieler wird, nur weil dein Vater einer ist", so der 31-jährige Sohn von Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood.

Scott Eastwood ist sich seiner Sache vor allem deshalb sicher, weil er zu Beginn seiner Karriere den Nachnamen seiner Mutter verwendete, um sich für Rollen zu bewerben. Als Scott Reeves wollte er sichergehen, dass er seinen Erfolg einzig und allein sich selbst zuschreiben konnte. "Ich dachte, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und wenn das nicht funktionieren sollte, kann ich immer noch Feuerwehrmann werden."