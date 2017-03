Vorher im Clip ist in einem nachgestellten TV-Beitrag mit dem Clown bereits zu lesen: "Ronald Klump will alle Doggs deportieren." Der Rapper hatte das Video am Montag (Ortszeit) veröffentlicht.

Nach drei Minuten verstummt in dem Video die Musik, man hört Waffen klicken und sieht den Präsidenten-Darsteller mit Clownvisage vor einem Auto stehen, langsam die Hände erhebend. Snoop richtet eine Pistole auf den Clown und drückt ab - aus dem Lauf kommt aber keine Kugel, sondern ein Fähnchen mit der Aufschrift "Bang".

Bis auf Snoop Dogg ("Drop it Like It's Hot") sind alle Figuren im Video als Clowns geschminkt, bei Schüssen wird Konfetti aus den Waffen katapultiert. Dennoch: In den USA wird heiss diskutiert, ob der Musiker mit seiner Kritik zu weit gegangen ist und ob der Clip gar als Aufruf zu Gewalt verstanden werden kann.