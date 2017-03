An den genauen Unfallhergang kann sich der 44-Jährige nicht erinnern. Und wann er wieder arbeitstauglich sei, könne er auch nicht abschätzen. "Ich hoffe, dass ich im April wieder fit genug für meine Bühneshow bin", so der Moderator. Sein nächster Termin mit seinem ersten eigenen Bühnenprogramm hat "der Wanderer der Nation" am 9. April in "Das Zelt" in Zürich.

Auf SRF 3 werde Hartmann vorerst durch Philippe Gerber ersetzt, teilte der Sender mit.